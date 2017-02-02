В Керчи появились круглосуточные пункты обогрева

Публикации за 02.02.17

В Керчи открыты круглосуточные пункты обогрева.

Как передаёт корреспондент агентства «Новый День», погреться можно на железнодорожном и автовокзалах. Пассажиры Керченской паромной переправы также могут спастись от холода и непогоды в любое время в зале ожидания.

А вот керчанам предлагают дополнительное тепло только днем: по сообщению городской администрации, для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию по различным причинам, с 8 до 18 работают два пункта обогрева: по ул. Сморжевского, д. 1 и по ул. Кирова, д. 5, каб. 255.

Напомним, 31 января в Керчи был зафиксирован первый за зиму случай обморожения. Пострадавшего доставили в городскую больницу №1.

Ранее заведующая городской станцией «Скорой помощи» Ирина Нефёдова говорила о необходимости открытия нескольких круглосуточных пунктов обогрева в разных частях города.

Всего за период холодов в Керчи было зарегистрировано 4 случая переохлаждения и одно обморожение.

Керчь, Галия Шакирова

Керчь. Другие новости 02.02.17

Критическая ситуация: в Севастополе после ремонта в детсаду мерзнут малыши. / В Минобороны РФ больше не хотят быть «прикрытием» для «Ночных волков». / Постпред Украины при ООН: в Вашингтоне пообещали не признавать Крым. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»