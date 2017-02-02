В Керчи появились круглосуточные пункты обогрева

В Керчи открыты круглосуточные пункты обогрева.
Как передаёт корреспондент агентства «Новый День», погреться можно на железнодорожном и автовокзалах. Пассажиры Керченской паромной переправы также могут спастись от холода и непогоды в любое время в зале ожидания.
А вот керчанам предлагают дополнительное тепло только днем: по сообщению городской администрации, для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию по различным причинам, с 8 до 18 работают два пункта обогрева: по ул. Сморжевского, д. 1 и по ул. Кирова, д. 5, каб. 255.
Напомним, 31 января в Керчи был зафиксирован первый за зиму случай обморожения. Пострадавшего доставили в городскую больницу №1.
Ранее заведующая городской станцией «Скорой помощи» Ирина Нефёдова говорила о необходимости открытия нескольких круглосуточных пунктов обогрева в разных частях города.
Всего за период холодов в Керчи было зарегистрировано 4 случая переохлаждения и одно обморожение.
Керчь, Галия Шакирова
Керчь. Другие новости 02.02.17
Критическая ситуация: в Севастополе после ремонта в детсаду мерзнут малыши. / В Минобороны РФ больше не хотят быть «прикрытием» для «Ночных волков». / Постпред Украины при ООН: в Вашингтоне пообещали не признавать Крым. Читать дальше
© 2017, РИА «Новый День»