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Крым

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Публикации за 02.02.17

Несколько километров легенды: в Ялте разрабатывают новую концепцию набережной

Несколько километров легенды: в Ялте разрабатывают новую концепцию набережной

В Ялте началась разработка новой концепции городской набережной.

Как передает корреспондент РИА , на первоначальном этапе набережную предлагают увеличить в 2 раза: до 2 км и сделать беспрерывной.

В перспективе прогулочный маршрут может протянуться от мыса Мартьян до пансионата «Черноморье». Парки, расположенные в очерченной зоне, тоже станут частью набережной.

«Я бы хотела увидеть предложения легенды этого места. Мы должны найти образ. Это не просто набор малых архитектурных форм. Должна быть идея, мысль и история», – цитирует главного архитектора Крыма Анну Цареву РИА «Новости».

К разработке проекта будут привлечены проектировщики, застройщики, общественность и студенты. Встречи по поводу разработки концепции набережной будут проходить еженедельно. Напомним, до 1886 года набережная Ялты была обычной береговой полосой. Затем ее приподняли, укрепили каменными блоками и обнесли металлическими перилами, создавшими иллюзию борта корабля. В 1961 году, чтобы защитить основание набережной от штормов, ее сделали двуярусной.

Ялта, Лиана Макоба

Ялта. Другие новости 02.02.17

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