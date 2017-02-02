В Севастополе дружеский визит обернулся грабежом

Публикации за 02.02.17

Два севастопольца пойдут под суд за кражу ювелирных украшений и техники.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 26-летние севастопольцы пришли в гости к своему к своему знакомому. Мужчины увидели, что его соседи отсутствуют, и забрались к ним в дом. «Уловом» злоумышленников стали деньги, ювелирные изделия, телефон и ноутбук. Сумма ущерба составила более 170 тыс рублей.

Приятелей задержали. Один из них оказался ранее судим за аналогичные преступления. Теперь ворам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет, сообщает пресс-служба МВД Севастополя.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 02.02.17

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