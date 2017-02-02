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Крым

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Публикации за 02.02.17

Керчан отключают от отопления: теплотрасса постоянно рвется

Керчан отключают от отопления: теплотрасса постоянно рвется

Город Керчь стал жертвой серии прорывов теплотрассы. Как передает корреспондент РИА , из-за повреждений коммуникаций местные жители остаются без отопления.

Об очередной аварии в своем Facebook сообщил глава администрации Керчи Владимир Подлипенцев: «Бригада Керченского филиала «Крымтеплокоммунэнерго» приступила к ремонтно-восстановительным работам теплотрассы в районе ул. Буденного, 7. На время устранения аварии два дома отключены от теплоснабжения. Порыв тепловой трубы произошел вчера. Но чтобы не оставлять людей без отопления в холод, было принято решение отложить работы до повышения температуры воздуха. Сегодня погодные условия позволили начать работу», – написал Подлипенцев.

Напомним, 31 января из-за аварии на улице Кирова без тепла остались три многоквартирных дома. Ремонтные работы ведутся до сих пор, при этом коммунальщики умудрились

оставить центр города без света.

«В ходе ремонтных работ теплотрассы в районе ул. Кирова 25, 27 поврежден электрокабель. Обесточена часть центра города. На месте аварии ведутся восстановительные работы. Будет заменен поврежденный участок кабеля», – рассказал глава администрации.

Постоянные аварии из-за сильного износа теплотрасс вызывают большое возмущение у местных жителей, особенно в периоды похолодания, однако устранить раз и навсегда проблему власти пока не могут.

Керчь, Леонид Маковецкий

Керчь. Другие новости 02.02.17

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