Депутаты Ялты предъявили претензии дорожникам: в снегопады дороги вообще не чистят

Публикации за 02.02.17

Ялтинские коммунальщики проигнорировали проблему обледеневших дорог в большинстве близлежащих поселках. К такому выводу пришли местные депутаты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», положительную оценку дорожники заслужили только в Форосе. В остальных поселках проезжую часть либо вообще чистили и не обрабатывали противогололедными средствами (Краснокаменка, Партизанское, Ай-Даниль), либо частично. Так, в поселках Восход, Никита и Массандра были обработаны только главные улицы, а в Ливадии почищена дорога, ведущая в поселок с верхней трассы.

«Крымавтодор почистил трассу Ялта-Севастополь, но про спуски в поселки забыл. А ведь это их зона ответственности. Стоит отметить, что граждане не разделяют зону ответственности различных ведомств. Ответственность у нас солидарная. Крымавтодор не выполнил до конца свои обязательства, а винят во всем местную власть», – заявил глава горсовета Ялты Роман Деркач.

Депутаты негативно оценили работу коммунальщиков и в самой Ялте – в лучшем случае обработана была лишь половина улиц и переулков.

Всю собранную информацию передадут для анализа в администрацию города. Народные избранники надеются на соответствующее реагирование со стороны чиновников.

Напомним, сильнейший снегопад в конце января вызвал волну негодования у жителей ЮБК. Снег, с которым не справлялись коммунальные службы, стал причиной транспортного коллапса в регионе – соцсети заваливали десятками фотографий с пробками и автомобильными авариями. В снежную «ловушку» даже угодила «скорая», выбраться из которой медикам помогли очевидцы.

Ялта, Леонид Маковецкий

Ялта. Другие новости 02.02.17

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