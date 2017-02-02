В Севастополе «квартиранты» хотели продать хозяйскую квартиру за 3 млн рублей

Публикации за 02.02.17

В Севастополе задержали квартирных мошенников.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в апреле прошлого года житель Москвы сдал свою квартиру в Севастополе по договору найма на год. Постояльцам мужчина оставил копии документов на квартиру, после чего спокойно уехал домой в столицу. Между тем, квартиранты оказались мошенниками. Для совершения фиктивной сделки купли-продажи квартиры от имени хозяина они изготовили нотариальную доверенность на подставную женщину. В свою очередь мошенница за 3,2 млн рублей продала квартиру еще одному подставному лицу, специально подысканному злоумышленниками.

В декабре 2016 года соучастники нашли реального покупателя. Однако мужчина, изучив копии документов, предоставленные якобы «посредниками», заподозрил подлог и отыскал в социальных сетях настоящего владельца квартиры. После чего оба потерпевших написали заявление в правоохранительные органы.

Злоумышленники были задержаны при получении денег. Аферисты арестованы и находятся под стражей. Сейчас проверяется их причастность к аналогичным преступлениям, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Севастополя.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 02.02.17

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