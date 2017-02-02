NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Крым

■■■■■■■■■

,

Публикации за 02.02.17

В Севастополе «квартиранты» хотели продать хозяйскую квартиру за 3 млн рублей

В Севастополе «квартиранты» хотели продать хозяйскую квартиру за 3 млн рублей

В Севастополе задержали квартирных мошенников.

Как передает корреспондент РИА , в апреле прошлого года житель Москвы сдал свою квартиру в Севастополе по договору найма на год. Постояльцам мужчина оставил копии документов на квартиру, после чего спокойно уехал домой в столицу. Между тем, квартиранты оказались мошенниками. Для совершения фиктивной сделки купли-продажи квартиры от имени хозяина они изготовили нотариальную доверенность на подставную женщину. В свою очередь мошенница за 3,2 млн рублей продала квартиру еще одному подставному лицу, специально подысканному злоумышленниками.

В декабре 2016 года соучастники нашли реального покупателя. Однако мужчина, изучив копии документов, предоставленные якобы «посредниками», заподозрил подлог и отыскал в социальных сетях настоящего владельца квартиры. После чего оба потерпевших написали заявление в правоохранительные органы.

Злоумышленники были задержаны при получении денег. Аферисты арестованы и находятся под стражей. Сейчас проверяется их причастность к аналогичным преступлениям, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Севастополя.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 02.02.17

«Вопрос закрыт». Мэрия Феодосии не отдаст галерею Айвазовского. Но ремонтировать ее не на что. / Депутаты Ялты предъявили претензии дорожникам: в снегопады дороги вообще не чистят. / Соцсети: Главе Симферополя понадобился трон (СКРИН).

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Крымская редакция. Телефон: +7 (978) 933-8256.
E-mail: ndnews-rk (енотовидная собака) mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Вакансии
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
MediaMetrics
Новости Мира
Flag Counter