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Крым

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Публикации за 02.02.17

Крым получил нового прокурора / Указ подписан
Фото «КИА», Крым

Крым получил нового прокурора Указ подписан

Новым прокурором Крыма стал Олег Камшилов.

Как передает корреспондент РИА , соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

«Назначить на 5-летний срок Камшилова Олега Анатольевича прокурором республики Крым», – говорится в документе.

Этим же указом Путин назначил Виктора Танифу руководителем Следственного управления СК Севастополя, освободив его от ранее занимаемой должности.

Как известно, прежний прокурора Крыма Наталья Поклонская прошлой осенью была избрана депутатом Госдумы.

Камшилов до сегодняшнего назначения был первым заместителем прокурора Москвы.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 02.02.17

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