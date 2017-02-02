Москва выделила Крыму деньги на санитарную авиацию / А вертолётные площадки кое-где уже застроены

Публикации за 02.02.17

Правительство РФ направит 30,8 млн рублей на развитие санитарной авиации в Крыму.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на сайте правительства опубликовано распоряжение о том, что Республике Крым будет направлена субсидия на закупки услуги для оказания медицинской помощи с применением авиации гражданам, проживающим в труднодоступных районах.

Объём средств, необходимых для санавиации каждому субъекту рассчитан Минздравом в соответствии с Правилами предоставления субсидий на закупку авиационной услуги на основании заявок регионов, рассчитанных с учётом стоимости дежурства воздушного судна и стоимости лётных часов. Средний процент софинансирования из федерального бюджета закупки этой авиационной услуги составляет 87%.

Остается добавить, что площадка, которая была предусмотрена для посадки санитарного вертолета на территории больницы скорой помощи (№6) и соседствующей с ней детской больницы (№3) в Симферополе на данный момент благополучно застроена коммерческой недвижимостью.

Симферополь, Февраль, Ольга Картошина

Симферополь, Февраль. Другие новости 02.02.17

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