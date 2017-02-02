На крымских заводах отмечен резкий рост травматизма / Треть производств не отвечает санитарным нормам

Публикации за 02.02.17

В Крыму отметили негативную тенденцию: увеличивается количество несчастных случаев на промышленных предприятиях.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2015 году рост травматизма составил 47% по отношению к 2014 году.

Такие данные озвучил министр промышленной политики Крыма Андрей Васюта на коллегии министерства, сообщив, что «возросло число пострадавших при несчастных случаях на производстве, с утратой трудоспособности на один рабочий день и более или со смертельным исходом, – с 88 до 130 человек». Увеличилось и количество трагических случаев конкретно со смертельным исходом – с 9 до 12 человек.

«Совершенно неудовлетворительная тенденция. Тут можно сказать о том, что и работать предприятия стали намного интенсивней, чем было до этого, но, тем не менее, это не является объяснением», – подчеркнул министр.

А вот окончательных данных по производственному травматизму за 2016 год пока нет. При этом, по информации Васюты, только за первый квартал 2016 года произошло 50 несчастных случаев, в которых пострадало 55 человек.

«В целом, по промышленности Крыма, работают в условиях не отвечающих санитарно-гигиеническим условиям почти 30% работников. А в отдельных отраслях показатели еще ниже. В частности, в химической промышленности доля работников, работающих во вредных условиях, составляет 53%», – рассказал министр, добавив, что в сфере добывающей промышленности в таких условиях трудятся 37% работников, в производстве резино-пластмассовых изделий – более 25%.

В то же время глава крымского Минпрома предупредил владельцев предприятий о необходимости проводить спецоценку условий труда, что многими организациями попросту игнорируется во вред своим же трудовым коллективам.

«На многих предприятиях, в первую очередь, мелких, такая работа вообще не выполнялась. Мы понимаем, что бизнес сейчас находится не в простых условиях, но требования законодательства необходимо выполнять. Сейчасконтроль происходит в первую очередь на крупных предприятиях, но мы дойдем и до самых мелких предприятий», – заявил Андрей Васюта.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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