Санкции сделали Россию сильнее и раскололи Запад / Крым оказаля крепким орешком

Публикации за 02.02.17

Санкционная война против Крыма и России нанесла экономический ущерб странам Запада. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета министров Крыма – постоянный представитель при президенте России Георгий Мурадов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по мнению чиновника, санкционный антироссийский подход себя изжил.

«Западное взаимодействие, выстроенное на почве антироссийской конфронтации, разваливается. Поддержка и регулярное продление санкций не только внесли глубокий раскол в европейское единство, но и нанесли огромный экономический ущерб западным странам», – заявил Мурадов и подчеркнул, что санкции потерпели полное фиаско.

Это подтверждается и тем, что на полуостров обходными путями заходят десятки иностранных инвесторов.

В свою очередь, эксперты предрекают Крыму взрывной экономический рост после отмены санкций.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 02.02.17

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