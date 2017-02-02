Работников химпредприятий Крыма необоснованно лишают льгот

Публикации за 02.02.17

Крымчане работающие на предприятиях химической промышленности необоснованно лишаются положенных им льгот.

Об этом на заседании коллегии Министерства промышленной политики Крыма заявила председатель КРО Российского профсоюза работников химпромышленности Лариса Безкровная.

«К сожалению, нас это беспокоит. На разных предприятиях по-разному, но есть случаи, когда люди теряют льготы, которые у них были. Теряют отпуска, молоко, которое им выдавали, доплаты за вредность», – заявила Безкровная.

По ее словам, для работников предприятий, получающих зарплаты в размере 15-16 тысяч рублей, потеря 500-рублевой доплаты за «вредность», уже «очень много».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое положение сложилось из-за существующей методики проведения спецоценки, которая, отмечают в профсоюзах, не способна в полном объеме справедливо учесть все моменты.

По этому поводу от профсоюзов неоднократно поступали различные замечания, однако ситуация остается неизменной.

Как говорит Безкровная, работники могут лишаться льгот в то время, как их условия труда абсолютно не меняются.

«Мы призываем всех работодателей очень внимательно относиться к спецоценке условий труда, к организации и к результатам этой работы», – сказала глава профсоюза.

На заседании коллегии Минпрома профильным профсоюзам рекомендовали при выявлении нарушений и несогласия с результатами проведения спецоценки обращаться в Инспекцию по труду для проведения экспертизы.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 02.02.17

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