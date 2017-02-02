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Крым

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Публикации за 02.02.17

Весной в Ялту зайдет первый круизный лайнер из Сочи

Весной в Ялту зайдет первый круизный лайнер из Сочи

В начале мая открывается круизное морское сообщение Сочи – Новороссийск – Ялта – Севастополь – Стамбул.

Как передает корреспондент РИА , организацией путешествий между Сочи и Крымом занимается Росморпорт по поручению Президента России Владимира Путина.

К началу круизного сезона Ялтинский торговый порт и морской вокзал приведут в порядок, также будет подготовлена площадка для экскурсионных автобусов. Подальше от глаз туристов, и чтобы освободить причалы, уберут пришедший в негодность портовый флот.

По мнению экспертов, открытие морского сообщения откроет огромные возможности для повышения туристической привлекательности Крыма. «Около тысячи туристов на каждом лайнере, это совершенно новая страница новой туристической истории Крыма», – отметил присутствовавший на совещании в порту депутат Госдумы Андрей Козенко.

Напомним, президент России поручил с 2017 года организовать морские круизы, а также воздушные маршруты между Сочи и Ялтой.

Ялта, Анастасия Зук

Ялта. Другие новости 02.02.17

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