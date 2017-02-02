Сапожник без сапог: средней зарплаты крымчанина не хватит и на неделю санаторного отдыха / Крымские здравницы «по карману» 9 регионам из 85

Публикации за 02.02.17

Среднестатистический житель Крымского полуострова не может позволить себе даже семидневный отдых в местных санаториях.

Как передаёт корреспондент агентства «Новый День», Ассоциация оздоровительного туризма (АОТ) проанализировала стоимость путевок в российские санатории и определила их доступность для россиян.

Отраслевые эксперты выяснили, что средняя стоимость двухнедельной путёвки на одного человека, включая одноместное размещение, питание и стандартный набор оздоровительных и лечебных процедур, составляет около 55 тысяч рублей. Соответственно, стоимость 1 дня в санатории – почти 4 тысячи рублей ( 2-х недельная путёвка).

Только в 9 российских регионах зарплаты жителей хватит на полноценную двухнедельную путевку. Это Чукотский, Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, г. Москва, Сахалинская и Магаданская области, Камчатский край, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра и Тюменская область.

Население 35 регионов страны может позволить себе не менее 1 недели отдыха в санатории.

А вот крымчане, как и жители Ставропольского края и Алтая, не смогут воспользоваться уникальными возможностями и плюсами санаторно-курортного лечения своего края. Они не смогут оплатить даже недельную путёвку.

«Уровень доступности оздоровительного отдыха внутри страны для большинства наших граждан не очень высок. При этом нужно учитывать, что заметный эффект от пребывания в санатории можно получить только при условии прохождения программы длительностью не менее 14 дней. Классическая же программа предполагает 21 день, и ее себе смогут позволить еще меньше людей, – рассказала агентству «Новый День» председатель Ассоциации оздоровительного туризма Елена Трубникова.

По её словам, аналитики использовали информацию по ценам санаториев, расположенных во всех российских регионах (данные сервиса онлайн-бронирования оздоровительных туров ZDRAVO.RU), и последние данные Росстата о среднемесячной заработной плате в субъектах РФ.

«Крым, благодаря своему географическому расположению обладает уникальными возможностями для санаторно-курортного лечения. Более того, медицинская база многих санаториев по своим возможностям находится на достаточном уровне для качественного предоставления санаторно-курортных услуг по многим медицинским профилям, включая лечение органов дыхания, кровообращения, а также опорно-двигательного аппарата и многих сложных заболеваний нервной системы.

Но, если объективно, то на данный момент оставляет желать лучшего инфраструктурная и сервисная составляющая, да и качество и состояние номерного фонда во многих здравницах сохранилось на уровне конца прошлого века. Тем не менее, в Крыму есть примеры санаториев, которые соответствуют самым требовательным запросам, но их процент пока невелик, всего 5-7% от общего числа», – отметила эксперт.

Москва, Галия Шакирова

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