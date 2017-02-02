Крымские коммунисты ищут под памятником Ленину закладную капсулу к 100-летию революции / «Точно была»

Публикации за 03.02.17

Коммунисты Крыма обратились в Госкомитет по охране культурного наследия с просьбой помочь установить местонахождение закладной капсулы под памятником Ленину на центральной площади Симферополя. Памятник был установлен 1967 году, и к 100-летию советской власти планировалось закладную капсулу поднять и прочитать послание потомкам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об обращении активистов крымского рескома КПРФ на пресс-конференции сообщил председатель Госкомохраны культурного наследия Сергей Ефимов.

«В этом году 50 лет как установили памятник Ленину на центральной площади Симферополя, – отметил он. – Недавно руководство рескома КПРФ обращалось к нам, поскольку была традиция при установке памятников закладывать капсулы. Точно помню, что что-то закладывалось, но поскольку был в третьем классе, вспомнить место не могу».

По словам главы комитета, если месторасположение капсулы будет установлено, коммунисты хотели бы ее получить..

«Она закладывалась на 50 лет, к 100-летию советской власти, – пояснил Ефимов. – Коммунисты планируют обратиться за разрешением по извлечению этой капсулы».

Председатель Госкомохраны культнаследия добавил, что все крымские памятники Ленину, стоявшие на учете на момент вхождения республики в состав РФ, остались объектами культурного наследия. Только памятник Ленину в Ялте утратил статус национального и стал региональным.

Напомним, по состоянию на 2007 год в Крыму насчитывалось 54 памятника Ленину, которые имели статус памятников монументального искусства местного значения, и 1 – национального значения, установленный в Ялте.

Симферополь, Глеб Заскоков

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