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Крым

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Публикации за 03.02.17

Суд оштрафовал самовольных застройщиков в охранной зоне Судакской крепости

Суд оштрафовал самовольных застройщиков в охранной зоне Судакской крепости

Городской суд Судака признал нарушением самовольные земляные работы на склоне под Генуэзской (Судакской) крепостью. За террасирование склона предприниматель заплатит штраф, но договор аренды земли с ним не расторгнут.

Как передает корреспондент РИА , о решении суда на пресс-конференции сообщил заместитель председателя Госкомохраны культурного наследия Вячеслав Зарубин.

«Были граждане, которые начали проводить земляные работы, зачем-то террасировать склон, хотя никто им на это добро не давал, – отметил он. – Вопрос был поставлен главой республики, дали предписание, они его не выполнили и сегодня привлечены к ответственности».

По информации комитета, на месте проводятся контрольные мероприятия, и в случае продолжения строительства к нарушителю будут приняты меры реагирования.

Неравнодушных к сохранению объектов культурного наследия просят не надеяться на социальные сети, а направлять обращения в комитет с фотофактами нарушений.

Напомним, по окончанию курортного сезона в Судаке начались работы по террасированию склона под стенами Генуэзской крепости. Предприниматель, арендующий участок, начал подготовку к строительству кафе, хотя разрешение получил на размещение музея миниатюр под открытым небом.

Подобные работы в 2010 году .

Симферополь, Глеб Заскоков

Симферополь. Другие новости 03.02.17

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