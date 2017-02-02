Суд оштрафовал самовольных застройщиков в охранной зоне Судакской крепости

Публикации за 03.02.17

Городской суд Судака признал нарушением самовольные земляные работы на склоне под Генуэзской (Судакской) крепостью. За террасирование склона предприниматель заплатит штраф, но договор аренды земли с ним не расторгнут.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о решении суда на пресс-конференции сообщил заместитель председателя Госкомохраны культурного наследия Вячеслав Зарубин.

«Были граждане, которые начали проводить земляные работы, зачем-то террасировать склон, хотя никто им на это добро не давал, – отметил он. – Вопрос был поставлен главой республики, дали предписание, они его не выполнили и сегодня привлечены к ответственности».

По информации комитета, на месте проводятся контрольные мероприятия, и в случае продолжения строительства к нарушителю будут приняты меры реагирования.

Неравнодушных к сохранению объектов культурного наследия просят не надеяться на социальные сети, а направлять обращения в комитет с фотофактами нарушений.

Напомним, по окончанию курортного сезона в Судаке начались работы по террасированию склона под стенами Генуэзской крепости. Предприниматель, арендующий участок, начал подготовку к строительству кафе, хотя разрешение получил на размещение музея миниатюр под открытым небом.

Подобные работы в 2010 году пресекла прокуратура Крыма.

Симферополь, Глеб Заскоков

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