Чеховская Ялта станет первым достопримечательным местом федерального значения в Крыму

Публикации за 03.02.17

Чеховская Ялта получит статус достопримечательного места федерального значения – первого в Крыму. Статус обязывает сохранить архитектурный ландшафт и установить границы регулируемой застройки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», заместитель председателя Госкомохраны культурного наследия Вячеслав Зарубин сообщил, что на создание первого объекта со статусом «достопримечательное место» по линии министерства культуры РФ были выделены средства. И буквально на днях было получено согласие на придание особого статуса достопримечательного места федерального значения «Чеховская Ялта».

«Ялта – проблемный регион, часто возникают скандалы, вопрос по охране исторически сложившегося облика находится на контроле президента, – отметил Зарубин. – Достопримечательное место – это не точечные территории, это сохраняется среда».

Зампред комитета добавил, что благодаря изменениям в законодательство по охране культурного населения с прошлого года введено понятие защитная зона – 200 метров от памятников, где запрещена любая застройка. Такие ограничения вводятся в случае отсутствия охранной зоны, которая регулирует возможность и правила строительства.

«Всем главам администраций городов и районов направили письма о том, что такая норма действует с октября 2016 года», – уточнил Зарубин.

Однако в отношении уже возведенных объектов эту норму применить нельзя. По закону о вхождении Крыма в состав РФ все документы украинского периода признаны легитимными, а разрешения на строительство многоэтажек впритык к памятникам истории и архитектуры в большинстве случаев были получены в Киеве.

Всего в Большой Ялте насчитывается 379 объектов культурного наследия. Этот регион лидирует по количеству памятников, и если начать изымать разрешения на строительство, то, по словам специалистов, «посыплется все».

В тоже время, в Госкомитете ратуют за передачу под инвестпроекты разрушенных памятников, таких как усадьба графини Монжене в Симферопольском районе. Удачный пример восстановления Дома Кеслера – Ферсмана вдохновляет чиновников, поскольку после продажи новый владелец сделал достойный проект, реализовал его, и для памятника уже нет никакой угрозы.

Напомним, развалины дома академика Ферсмана в селе Лозовое Симферопольского района в 2010 году за 250 тыс грн с торгов приобрел гражданин РФ Илья Голенко. В 2013 году Совмин Крыма дал согласие на отвод земли под памятником архитектуры на 49 лет для обслуживания и реконструкции.

В условиях продажи памятника было закреплено использование здания под жилье и для организации постоянной экспозиции, посвященной жизни и научной деятельности А.Э. Ферсмана. Содержать дом и прилегающую территорию собственник должен в надлежащем санитарном состоянии, проведя восстановительные, реставрационные работы с внесением инвестиций в размере 1,6 млн грн.

Симферополь, Глеб Заскоков

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