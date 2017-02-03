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Крым

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Публикации за 03.02.17

Правительство Украины обитает в виртуальном пространстве: в Крыму высмеяли очередные инициативы Киева

Правительство Украины обитает в виртуальном пространстве: в Крыму высмеяли очередные инициативы Киева

Все высказывания Киева по поводу Крыма связаны с альтернативным регионом, существующим только в воображении украинских политиков. Никакого отношения к реальному Крыму они не имеют. Об этом заявил вице-премьер, министр внутренней политики, информации и связи РК Дмитрий Полонский.

Как передает корреспондент РИА , накануне в Киеве презентовали Конституцию Крымскотатарской автономной республики, предусматривающей создание в Крыму Курултая и оговаривающей условия формирования этой структуры. Кроме того, правительство Украины законодательно разрешило кабинету министров прекращать деятельность ведомств, созданных органами власти Крыма.

«Кабмин Украины не уточнил, какие органы власти они собрались запрещать? Те, которые сами создали в несуществующей АРК, в своем несуществующем мире с альтернативным, виртуальным Крымом?» – отреагировал на это решение Полонский, подчеркнув, что вся деятельность правительства Украины проходит в виртуальном пространстве.

«Там они кого-то назначают, кого-то снимают, там живут счастливые пенсионеры и граждане с большими зарплатами. Это как в компьютерных играх кто-то строит свою воображаемую ферму. Вот на границе со своим альтернативным Крымом они ставят свои вышки, чтобы вещать для таких же виртуальных крымчан, которые в их воображении интересуются киевскими новостями», – цитирует крымского вице-премьера «Лента.ру».

Бредом назвал инициативы Киева и депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко: «Это еще одна отчаянная попытка убедить себя в том, что Украина может каким-то образом влиять на республику. Но относиться к ней серьезно, как и ко всей власти этой страны, невозможно».

Симферополь, Лиана Макоба

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