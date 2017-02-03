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Крым

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Публикации за 03.02.17

Госкомохраны культнаследия Крыма получил третий шанс потратить 1,2 млрд руб на реконструкцию памятников

Госкомохраны культнаследия Крыма получил третий шанс потратить 1,2 млрд руб на реконструкцию памятников

Госкомитет охраны культурного наследия Крыма обещает привести главные памятники и достопримечательности в порядок с третей попытки. Деньги, которые комитет дважды возвращал в федеральный бюджет, в этом году вновь пойдут на противоаварийные и реставрационные работы.

Как передает корреспондент РИА , глава Госкомохраны культурного наследия Сергей Ефимов заверил, что противоаварийные работы на 20 объектах будут завершены в первом квартале и 11 объектов будут отреставрированы до конца года.

«Добавился еще один объект – Митридатские лестницы Керчи, – добавил Ефимов. – Проектные работы в этом году предусматривают 200 млн руб, и в 2018-19 годах полная реставрация по 500 млн руб ежегодно».

В республиканскую программу комитет включил 3 объекта – бывшее здание Госдумы и управы в Симферополе, где сейчас находится Крымская филармония, памятный знак Партизанская шапка на Ялтинской трассе и Дом-музей Волошина в Коктебеле.

Однако не все объекты, из включенных в перечень, получат полный цикл реставрационных работ, поскольку по ряду объектов изначально не было понимания затратной части. Тем не менее, все средства, которые были выделены в 2016 году на сохранение объектов культурного наследия и вернулись в федеральный бюджет, Крым получит в полном объеме.

Напомним, в ноябре прошлого года первый зампред Госкомохраны культурного наследия Александр Диденко сообщил, что работы до конца года израсходовать не получится и они вернутся в федеральный бюджет. Причем, это уже второй возврат денег, поскольку они были выделены на приведение в порядок достопримечательностей еще в 2015 году. 14 объектов были включены в федеральную программу сохранения, на что было получено 887 млн руб, еще 148 млн предполагалось потратить на реставрацию Ханского дворца, 47 млн – на мемориальный комплекс «Аджимушкай», комплекс монастыря Сурб-Хач – 25 млн руб. В списке были Ливадийский и Воронцовский дворцы, Судакская крепость, Дом-музей Чехова, усадьба Палласа, разрушающаяся дача Стамболи.

К ноябрю 2016-го полностью выполнены противоаварийные работы только на мемориальном комплексе, посвященном героям Эльтигенского десанта в Керчи, частично – на даче Стамболи в Феодосии, начаты – на усадьбе Палласа в Симферополе. К остальным не приступали.

Симферополь, Глеб Заскоков

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