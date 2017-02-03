Госкомохраны культнаследия Крыма получил третий шанс потратить 1,2 млрд руб на реконструкцию памятников

Публикации за 03.02.17

Госкомитет охраны культурного наследия Крыма обещает привести главные памятники и достопримечательности в порядок с третей попытки. Деньги, которые комитет дважды возвращал в федеральный бюджет, в этом году вновь пойдут на противоаварийные и реставрационные работы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава Госкомохраны культурного наследия Сергей Ефимов заверил, что противоаварийные работы на 20 объектах будут завершены в первом квартале и 11 объектов будут отреставрированы до конца года.

«Добавился еще один объект – Митридатские лестницы Керчи, – добавил Ефимов. – Проектные работы в этом году предусматривают 200 млн руб, и в 2018-19 годах полная реставрация по 500 млн руб ежегодно».

В республиканскую программу комитет включил 3 объекта – бывшее здание Госдумы и управы в Симферополе, где сейчас находится Крымская филармония, памятный знак Партизанская шапка на Ялтинской трассе и Дом-музей Волошина в Коктебеле.

Однако не все объекты, из включенных в перечень, получат полный цикл реставрационных работ, поскольку по ряду объектов изначально не было понимания затратной части. Тем не менее, все средства, которые были выделены в 2016 году на сохранение объектов культурного наследия и вернулись в федеральный бюджет, Крым получит в полном объеме.

Напомним, в ноябре прошлого года первый зампред Госкомохраны культурного наследия Александр Диденко сообщил, что 1,2 млрд руб на противоаварийные и реставрационные работы до конца года израсходовать не получится и они вернутся в федеральный бюджет. Причем, это уже второй возврат денег, поскольку они были выделены на приведение в порядок достопримечательностей еще в 2015 году. 14 объектов были включены в федеральную программу сохранения, на что было получено 887 млн руб, еще 148 млн предполагалось потратить на реставрацию Ханского дворца, 47 млн – на мемориальный комплекс «Аджимушкай», комплекс монастыря Сурб-Хач – 25 млн руб. В списке были Ливадийский и Воронцовский дворцы, Судакская крепость, Дом-музей Чехова, усадьба Палласа, разрушающаяся дача Стамболи.

К ноябрю 2016-го полностью выполнены противоаварийные работы только на мемориальном комплексе, посвященном героям Эльтигенского десанта в Керчи, частично – на даче Стамболи в Феодосии, начаты – на усадьбе Палласа в Симферополе. К остальным не приступали.

Симферополь, Глеб Заскоков

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