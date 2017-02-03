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Крым

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Публикации за 03.02.17

Очень романтично и очень дорого: во сколько обойдется Ялта в День влюбленных

Очень романтично и очень дорого: во сколько обойдется Ялта в День влюбленных

Ялта вошла в пятерку самых романтичных городов России. Одновременно жемчужина Крыма претендует и на статус самой дорогой для влюбленных.

Как передает корреспондент РИА , сервис RoomGuru опубликовал рейтинг самых популярных туристических направлений на День Святого Валентина: в основу был положен анализ броней на 13- 15 февраля.

Возглавил рейтинг Санкт-Петербург, на втором месте Москва, на третьем Казань, Ялта расположилась на пятом месте, пропустив вперед Сочи.

В городе Счастья туристам рекомендуют обязательно прогуляться по набережной, посетить Ласточкино гнездо, Ливадийский, Массандровский, Воронцовский дворцы, Дом Чехова, а также побывать в Никитском ботаническом саду.

Вместе с тем, составители рейтинга отмечают, что по цене туристическая столица Крыма не уступает столице Российской Федерации: если в Москве средняя стоимость проживания в отелей в сутки, по данным портала, составляет на указанные даты 3 тысячи 150 рублей, то в Ялте – 3 тысячи 140 рублей. Остальные города, вошедшие в ТОП-лист, обойдутся гораздо дешевле.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 03.02.17

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