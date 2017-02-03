Гоп-стоп нон-стоп: в Судаке вор две недели выносил вещи из гостиницы

Публикации за 03.02.17

В Судаке в течение 14 дней грабили частную гостиницу. Бдительных граждан, которые бы заподозрили неладное, так и не нашлось.

Как передаёт корреспондент агентства «Новый День», правоохранительные органы заинтересовались происходящим после того, как появились и забили тревогу хозяева отеля.

Выяснилось, что из здания исчезли 10 холодильников, 10 телевизоров, 3 водяных насоса, водонагревательный бойлер, комплекты постельного белья и кухонной посуды, мебель.

Как сообщает пресс-служба ОМВД России по городу Судаку, вора-челнока удалось задержать, а большую часть похищенного имущества вернуть владельцам. Злоумышленником оказался 37-летний местный житель, ранее судимый за совершение краж и разбоя.

Задержанный, который полностью признал свою вину, рассказал, что заметил долгое отсутствие хозяев одной из гостиниц и решил немного освежить интерьер. Со взломом замка проблем не возникло, как и с выносом вещей.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п.«а», «в» ч.3 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с незаконным проникновением в жилище в крупном размере.

Максимальное наказание, которое может грозить судакскому вору – лишение свободы на срок до 6 лет.

Судак, Галия Шакирова

Судак. Другие новости 03.02.17

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