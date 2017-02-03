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Крым

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Публикации за 03.02.17

В Крыму отмечен острый дефицит работников «скорой помощи»

В Крыму отмечен острый дефицит работников «скорой помощи»

В экстренной службе Крыма сложилась тревожная ситуация: «скорой помощи» не хватает около 1 тысячи медработников.

Как передает корреспондент РИА , еще с прошлого года наблюдается острая нехватка, врачей, фельдшеров, медсестер, а также водителей. В данный момент в службе «скорой помощи» трудятся 2,5 тысячи человек, а для 100% укомплектованности необходимо – 3,5 тысячи. Чтобы наладить ситуацию специалисты Крымского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи планируют привлечь медработников из других регионов России. По словам экспертов, в службе наблюдается только кадровый дефицит: бригады оснащены лекарственными препаратами на 97%, а состояние автопарка соответствует нормам.

Напомним, в 2016 году водители «скорой помощи» получали мизерную зарплату –7 тысяч 800 рублей. По данным Минздрава Крыма, зарплаты врачей составляли – 36,7 тысяч рублей, средний медперсонал – 23 тысячи рублей в среднем.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 03.02.17

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