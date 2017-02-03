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Крым

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Публикации за 03.02.17

Некому рулить: в Керчи второй месяц не могут выбрать заместителя главы администрации по ЖКХ

Некому рулить: в Керчи второй месяц не могут выбрать заместителя главы администрации по ЖКХ

Жилищно-коммунальное хозяйство Керчи вновь осталось «без головы».

Как передаёт корреспондент агентства «Новый День», Начальник городского управления Кирилл Скороходов, который более месяца был временно исполняющим обязанности заместителя главы администрации в данной сфере, написал заявление на отпуск с последующим увольнением.

В 2016 году навести порядок в керченском ЖКХ пытались сразу 4 чиновника. За исключением Владимира Ступникова, который занимал эту должность несколько лет и покинул её в июле прошлого года после скандальной истории с бывшим мэром города Сергеем Писаревым, уличённым в получении взятки, трое других продержались на посту в среднем по 2 месяца.

Сергей Шевченко, ставший замом по ЖКХ в ноябре 2016-го, повторил судьбу Сергея Писарева, не проработав и этот срок. В конце года чиновника с поличным задержали сотрудники ФСБ . Он и заместитель директора МУП «Керченский комбинат благоустройства» Олег Заморий вымогали взятку у частного предпринимателя в размере 380 тысяч рублей.

В настоящий момент все трое, включая бывшего мэра Керчи, находятся под следствием.

Между тем, кресло чиновника, курирующего вопросы городского ЖКХ, остаётся свободным. На прошлой неделе на заседании горсовета этот вопрос просто сняли с повестки дня за «неимением достойных кандидатур».

На днях керченский градоначальник Владимир Подлипенцев сообщал, что на пост претендуют семь соискателей, однако им не хватает то квалификации, то документов.

Керчь, Галия Шакирова

Керчь. Другие новости 03.02.17

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