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Публикации за 03.02.17

В автобусах Симферополя введут карточки: чиновники, расхваливая проект, запутались в цифрах (СКАН)

В автобусах Симферополя введут карточки: чиновники, расхваливая проект, запутались в цифрах (СКАН)

Для проезда в некоторых автобусах Симферополя введут карточки. О грядущих переменах в системе транспортного обслуживания сообщили в администрации города.

Как передает корреспондент РИА , в автобусах, принадлежащих МУП «Горавтотранс», планируется ввести единый билет в виде пластиковой карты. Информация с нее будет считываться специальным устройством – валидатором, после чего пассажир получит стандартный проездной билет.

В администрации обещают: «Карточка будет рассчитана на 60 поездок , и её цена составит около 800 рублей, что позволит экономить гражданам до 50 процентов ежемесячной стоимости проезда». Эта арифметика удивляет: сейчас проезд стоит 13 руб, если умножить на 60 поездок, получится 780. Как может быть 800 руб вдвое меньше, чем 780? Этот вопрос корреспондент РИА «Новый День» задал начальнику управления транспорта и связи администрации. На том конце телефонного провода удивились, переспросили, где мы это вычитали, попросили 15 мин на размышление.

При повторной беседе уточнили: это ошибка, она будет исправлена. На самом деле планируется, что карточку можно будет пополнить любой суммой и ездить по ней, пока хватит денег. Однако завлекательная информация осталась висеть на сайте администрации, вызывая недоумение горожан.

Новый День: В автобусах Симферополя введут карточки: чиновники, расхваливая проект, запутались в цифрах (СКАН)

Отметим, сейчас на городских маршрутах работает около 500 автобусов, в ведении же «Горавтотранса» находится только 92 из них. То есть имеющий карточку пассажир не сможет ею воспользоваться в автобусе другого перевозчика. Например, приехав по карточке с ГРЭСа на Москольцо автобусом 49-го маршрута, надо помнить, что обратно придется ехать за наличные – в этом направлении автобус идет совсем другим путем.

Предполагается, что льготным категориям пассажиров уполномоченными службами будет выдаваться отдельный вид единого билета.

Симферополь, Февраль, Ольга Картошина

Симферополь, Февраль. Другие новости 03.02.17

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