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Крым

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Публикации за 03.02.17

Жительница Уфы засудила турфирму за сорванный отдых в Симеизе

Жительница Уфы засудила турфирму за сорванный отдых в Симеизе

Жительница Уфы при помощи суда поквиталась с турфирмой, испортившей ей отдых в Крыму.

Как передает корреспондент РИА , в организации женщине пообещали наилучшие условия, подкрепив свои слова официальным договором. Однако, приехав в Крым, путешественница столкнулась совсем не с тем, что ожидала увидеть.

«Представитель турагента заверил истца о полном соответствии бронируемого средства размещения данным запросам, продемонстрировав буклет с графическими изображениями предоставляемого номера. По прибытию на место отдыха истец была заселена в номер, который не соответствовал оговоренным условиям проживания: в номере не оказалось балкона, санузел с душем был общий на несколько номеров. Проживать в данном номере она не пожелала и при первой появившейся возможности съехала», – сообщили в пресс-службе Верховного Суда Башкортостана, уточнив, что женщина отдыхала в Симеизе.

Кроме того, фирма не смогла обеспечить своей клиентке и своевременный вылет из Крыма: рейс был перенесен на сутки, и чтобы успеть на работу, женщина за свой счет купила билет на ближайший самолет.

Суд, приняв во внимание доводы жительницы Уфы об испорченном отдыхе на полуострове, решил взыскать с незадачливой организации не только материальный, но и моральный ущерб.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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