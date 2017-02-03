Леди Макбет нашего уезда: крымчанка «заказала» мужа

Публикации за 03.02.17

В Симферополе вынесен приговор четверым соучастникам заказного убийства. Пожелавшая избавиться от супруга женщина проведет в колонии 13 лет, исполнители ее желания – по 18 лет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», расследованием занимался Железнодорожный райотдел следственного управления Следкома. Оперативники выяснили, что в июле 2014 года женщина «на почве ранее сложившихся личных неприязненных отношений со своим мужем» решила совершить его убийство.

«Для этого сообщила своему знакомому о своих преступных намерениях и обратилась к нему с просьбой оказать ей содействие в подыскании исполнителей убийства», – отметили в пресс-службе Следкома.

Мужчина выполнил ее просьбу и привлек двоих исполнителей. «Вечером 20 августа 2014 года, согласно ранее разработанному плану, женщина, воспользовавшись тем, что ее муж находился в состоянии алкогольного опьянения, привезла его на место совершения преступления, где исполнители совершили его убийство», – уточнили в Следкоме.

Чтобы скрыть следы преступления, тело потерпевшего вывезли на территорию Симферопольского района, где скинули в заранее приготовленную яму, засыпали известью и залили водой, чтобы в случае обнаружения тела его невозможно было опознать, после чего закопали. За убийство мужа женщина заплатила $20 тыс.

Приняв во внимание все доводы следствия, суд назначил заказчице преступления наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, исполнителям – 18 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Кроме того, в пользу матери и дочери потерпевшего с осужденных взыскано 2 млн руб.

Симферополь, Глеб Заскоков

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