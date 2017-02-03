Крым купит в ЛНР 3,5 миллиона тонн угля

Публикации за 03.02.17

Луганская народная республика станет поставщиком угля для Крыма.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», топливом из ЛНР воспользуются крымские бизнесмены.

«С представителями Крыма был разговор, заключаем договор на 3,5 миллиона тонн – это с представителями предпринимателей Крыма», – цитирует «РИА Новости» исполняющего обязанности министра топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Павла Мальгина.

Кроме Крыма власти ЛНР планируют продавать уголь еще и в одну из стран зарубежья, но не конкретизируя, в какую именно.

Как уже сообщал «Новый День», в период блэкаута Донецкая народная республика предложила Крыму свою помощь с поставками угля, заодно прекратив продавать топливо Украине. Власти ДНР посчитали введение эмбарго адекватной «местью» за обесточенный полуостров.

Украина же на данный момент не способна обеспечить сама себя углем, так как большая часть шахт находится на ранее входивших в ее состав территорий народных республик.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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