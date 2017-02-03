В Крыму заболевшие раком умирают быстрее, но живут дольше, чем онкобольные в России

Публикации за 03.02.17

Крым опережает среднероссийские показатели по смертности от рака в течение первого года после постановки диагноза.

Как передает корреспондент РИА «Новый День»,в течение 12 месяцев после выявления онкологии в Крыму умирает 26,5% больных, в РФ этот показатель равен 24,6%.

Правда, тот, кто пережил этот год, живут дольше – 56,4% онкологических больных состоят на учете в медицинских организациях Крыма пять и более лет. В целом по России этот процент составляет 52,8%.

По словам главного внештатного специалиста онколога Министерства здравоохранения РК Сергея Морозова, именно этот показатель является одним из главных, характеризующих работу службы.

В прошлом году в Крыму была проведена санитарно-просветительская акция «Ранняя диагностика рака кожи и меланомы». В 2017 году планируется продолжить работу по проведению подобных мероприятий и профилактических осмотров. Пройдут акции по ранней диагностике рака головы и шеи, будут проведены выездные акции в регионы Крыма (Черноморское, Раздольное, Судак, Ленино) по организации скрининга рака кожи и меланомы.

Симферополь, Февраль, Ольга Картошина

Симферополь, Февраль. Другие новости 03.02.17

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