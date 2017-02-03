NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Крым

■■■■■■■■■

,

Публикации за 03.02.17

В Крыму заболевшие раком умирают быстрее, но живут дольше, чем онкобольные в России

В Крыму заболевшие раком умирают быстрее, но живут дольше, чем онкобольные в России

Крым опережает среднероссийские показатели по смертности от рака в течение первого года после постановки диагноза.

Как передает корреспондент РИА ,в течение 12 месяцев после выявления онкологии в Крыму умирает 26,5% больных, в РФ этот показатель равен 24,6%.

Правда, тот, кто пережил этот год, живут дольше – 56,4% онкологических больных состоят на учете в медицинских организациях Крыма пять и более лет. В целом по России этот процент составляет 52,8%.

По словам главного внештатного специалиста онколога Министерства здравоохранения РК Сергея Морозова, именно этот показатель является одним из главных, характеризующих работу службы.

В прошлом году в Крыму была проведена санитарно-просветительская акция «Ранняя диагностика рака кожи и меланомы». В 2017 году планируется продолжить работу по проведению подобных мероприятий и профилактических осмотров. Пройдут акции по ранней диагностике рака головы и шеи, будут проведены выездные акции в регионы Крыма (Черноморское, Раздольное, Судак, Ленино) по организации скрининга рака кожи и меланомы.

Симферополь, Февраль, Ольга Картошина

Симферополь, Февраль. Другие новости 03.02.17

Крым купит в ЛНР 3,5 миллиона тонн угля. / Леди Макбет нашего уезда: крымчанка «заказала» мужа. / В Керчи решили разбить новый парк, пока старые застраиваются.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Крымская редакция. Телефон: +7 (978) 933-8256.
E-mail: ndnews-rk (енотовидная собака) mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Вакансии
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
MediaMetrics
Новости Мира
Flag Counter