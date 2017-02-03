Все ждут миллионеров? Застройщики не хотят строить в Феодосии социальное жилье

Публикации за 03.02.17

Застройщики не считают выгодным и перспективным проект строительства многоквартирных домов экономического класса в Феодосии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом говорит уже третий аукцион на право заключения такого договора, признанный несостоявшимся.

«До окончания, указанного в извещении о проведении торгов срока подачи заявок на участие в аукционе – до 02.02.2017г. заявок на участие в аукционе не поступило. Сведения об участниках, подавших заявки на участие в аукционе: отсутствуют», – указано в тексте протокола рассмотрения заявок, опубликованного на официальном сайте администрации Феодосии.

Проект предусматривает застройку на специально выделенном земельном участке в районе улицы Краснодарской в рамках программы «Жилье для российской семьи». Участок площадью в 2,69 га запланирован для МКД средней этажности. По планам администрации, минимальная общая площадь жилых помещений, строительство которых должно быть завершено до 31 декабря 2017 года, составит не менее 10 тысяч квадратных метров, а цена одного квадратного метра не должна превышать 35 тысяч рублей.

Несмотря на надежды местных чиновников, объявленные в октябре и декабре 2016 года конкурсы остались без внимания застройщиков.

Феодосия, Леонид Маковецкий

Феодосия. Другие новости 03.02.17

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