Имамы заявили об активизации в Крыму исламских радикальных сект

Публикации за 03.02.17

В Крыму активизировались радикальные и экстремистские исламские секты. Об этом было отмечено в ходе круглого стола «Экстремистские секты как угроза крымско-татарскому народу», организованного муфтием Крыма хаджи Эмирали Аблаевым.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», участники обсуждения отметили, что часть радикальных сект, особенно запрещенных в РФ, стали более закрытыми, но не оставили попытки вовлечения в свои ряды молодежи и продолжают сталкивать ее с властями, провоцируя «на правонарушения, влекущие аресты и преследование по закону».

Отмечается, что «аресты подаются как «гонения на крымских татар» в целом, без объяснения, что причиной арестов являются правонарушения в рамках запрещенной экстремистской секты, запрещенной во многих мусульманских странах. Более того, пропагандисты секты устраивают показные «дуа» (молитвы) во дворах арестованных с целью создания видимости «геноцида крымских татар».

Другие организации пытаются ориентировать крымских татар на зарубежные арабские центры, действующие через правительство Украины.

«Налицо процесс «мягкой арабизации» крымских татар… Все это не может не тревожить! И мы обращаемся к руководству Республики Крым, к руководству Российской Федерации с просьбой обратить внимание на опасность, исходящую от радикальных и экстремистских сект, прикрывающих исламом деятельность, далекую от ислама», – цитирует участников «Интерфакс».

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 03.02.17

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