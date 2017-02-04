Ну и шут с ними – Стас Садальский предпочтёт Украине любую «цивилизованную страну»

Публикации за 04.02.17

Российский актёр Станислав Садальский с иронией отреагировал на запрет посещения Украины, о чем его уведомили силовые органы соседней страны.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», актёр не намерен отказываться от своих взглядов и менять мнение относительно украинского режима.

«Не оборачивайся назад, ты уже не идешь этой дорогой!", – написал Садальский в своём блоге в ЖЖ, очевидно подбадривая себя и своих многочисленных подписчиков.

Актёр озаглавил свой «пост» в «Живом Журнале» язвительной фразой: «Не пускают в Украину, ну и ...".

«Жаль, но это их выбор, улетаю на заработки в цивилизованную страну...", – посетовал Садальский на неправомерные действия Киева.

Напомним, накануне актёр и известный блогер заявил, что его известили о запрете на посещение Украины. «В страну, где идет борьба со своим народом, меня, украинца по матери, не пускают», – возмутился Садальский.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 04.02.17

04 февраля ожидаются следующие события – Крым, Севастополь. / Имамы заявили об активизации в Крыму исламских радикальных сект. / Все ждут миллионеров? Застройщики не хотят строить в Феодосии социальное жилье. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»