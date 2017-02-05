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Публикации за 05.02.17

Рогозин: на новые санкции ЕС мы отвечаем коллективным чихом

Рогозин: на новые санкции ЕС мы отвечаем коллективным чихом

Зампред правительства РФ Дмитрий Рогозин удивлён, что в Евросоюзе до сих пор уверены в действенности антироссийских санкций и не понимают, что Россия в любом случае не откажется от своих геополитических интересов.

Как передаёт корреспондент РИА , эту мысль Рогозин кратко сформулировал в своём твиттере, в ответ на сообщение агентства Bloomberg о планах ЕС продлить санкции ещё на полгода.

«Вопрос к. Bloomberg: А Евросоюз в курсе, что нам на это начихать?", – написал Дмитрий Рогозин.

Напомним, накануне СМИ со ссылкой на агентство сообщили, что Евросоюз планирует в марте продление антироссийских санкций, в том числе против ряда физических лиц.

«Четыре чиновника ЕС сообщили, что страны-члены ЕС намерены в середине марта пролонгировать санкции на еще шесть месяцев в отношении 100 граждан Украины и России: среди них Аркадий Ротенберг совладелец СМП Банка и ИнвестКапиталБанка, и крупнейший акционер банка «Россия» Юрий Ковальчук», – цитирует Блумберг свой источник в Брюсселе.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 04.02.17

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