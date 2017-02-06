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Крым

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Публикации за 06.02.17

НАТО решило порепетировать возвращение Крыма Украине. Россия: Ну-ну, посмотрим…

НАТО решило порепетировать возвращение Крыма Украине. Россия: Ну-ну, посмотрим…

В акватории Черного моря начинается активная фаза масштабных военно-морских учений НАТО SeaShield-2017.

Как передает корреспондент РИА , маневры начались еще 1 февраля. В них принимают участие около 3 тысяч военнослужащих из Болгарии, Греции, Испании, Канады, Румынии, США, Турции и Украины. Площадь учений – 80 тысяч квадратных километров. Один из участков расположен чуть ли не вплотную к входу в Керченский пролив.

Программа активной фазы, начинающей сегодня, предусматривает отработку сценариев помощи некой стране в освобождении неких оккупированных территорий. «Помогать» будут 16 кораблей, подводная лодка и десять самолетов. Отметим, что в состав натовской корабельной группы вошел болгарский сторожевик «Смела», построенный в 1975 году в Татарстане. До 1991 года использовался как учебный корабль для экипажей стран соцлагеря, затем его передали Болгарии. Давно разменял пятый десяток и флагман турецкого флота фрегат TCG Fatih (F-242), испанцы, румыны и канадцы тоже прислали на маневры далеко не лучшую свою технику. А британский эсминец HMS Diamond – гордость Королевских ВМС – производит такой шум, что подводные лодки засекают на расстоянии 185 километров.

«Эту «акцию устрашения» задумали еще при прежней администрации США, которая кидала деньги на ветер НАТО в разных частях планеты, в том числе и черноморском бассейне. И пока еще действующий «вождь краснокожих» генсек сил альянса норвежец Йенс Столтенберг старается до конца освоить выделенный ему бюджет на устрашение России», – комментирует учения ТРК «Звезда».

Россия отреагировала на столь масштабные маневры у своих границ: выслала понаблюдать средний разведывательный корабль «Приазовье».

«В настоящее время мы видим и контролируем все, что там происходит. Надеемся, что учения пройдут в максимально безопасной среде без каких-то вызовов в отношении Российской Федерации. Во всяком случае, мы к этим вызовам готовы», – заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Симферополь, Платон Ефимчук

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