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Крым

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Публикации за 06.02.17

«Крымский гостинчик» обернется для жителя Воронежа уголовным делом

«Крымский гостинчик» обернется для жителя Воронежа уголовным делом

Житель Воронежа решил прихватить с собой из Крыма дорогой «гостинец» – iPhone 7.

Правда, телефон он покупать не стал, а просто украл смартфон у случайно оказавшегося рядом москвича.

Как передает корреспондент РИА , преступление произошло в аэропорту Симферополя: житель Москвы лишился аппарата, выпустив его из виду всего на несколько секунд.

Мужчина во время подготовки к вылету в Москву проходил проверку багажа, отвлекся, чем и воспользовался житель Воронежа, ожидавший своего рейса. Незаметно прихватив чужой телефон, стоимость которого составляет порядка 76 тысяч рублей, он сел на самолет до Воронежа будучи уверенным, что совершил идеальное преступление и удачно скрылся.

Однако в Воронеже его у трапа встретили сотрудники полиции. Вычислить вора смогли в Симферополе сразу после обращения лишившегося телефона москвича. Полученную информацию попросту передали в МВД Воронежа: проведя досмотр у соблазнившегося на дорогой гаджет, правоохранители обнаружили украденный «айфон».

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 06.02.17

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