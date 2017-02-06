В Севастополе украли гараж

Публикации за 06.02.17

В Севастополе умудрились украсть гараж.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел возле одного из садовых товариществ. Хозяину гаража о краже сообщил сосед, который видел, как увозят конструкцию.

Оказалось, что 40-летний житель города, чтобы похитить чужое добро, нанял водителя грузового автомобиля, сказав, что гараж – его собственность. Преступление было раскрыто по горячим следам. Полицейские изъяли гараж и вернули потерпевшему, сообщает пресс-служба МВД Севастополя.

За грабеж злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Севастополь, Анастасия Зук

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