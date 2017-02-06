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Крым

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Публикации за 06.02.17

В аэропорту Симферополя задержаны 4 рейса

В аэропорту Симферополя задержаны 4 рейса

Туман задержал самолёты в аэропорту «Симферополь».

Как передаёт корреспондент агентства «Новый День», согласно данным электронного табло, по состоянию на 13.00 задержан вылет самолёта в Сочи и двух рейсов в Москву. Со значительным опозданием в Симферополь прибудет и лайнер из Москвы.

По словам директора по связям с общественностью аэропорта Игоря Лаптева, аэропорт работает по фактической погоде. Причиной изменений в расписании стал туман.

Ранее из-за плохой видимости приостановила работу Керченская паромная переправа.

Симферополь, Галия Шакирова

Симферополь. Другие новости 06.02.17

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