В аэропорту Симферополя задержаны 4 рейса

Публикации за 06.02.17

Туман задержал самолёты в аэропорту «Симферополь».

Как передаёт корреспондент агентства «Новый День», согласно данным электронного табло, по состоянию на 13.00 задержан вылет самолёта в Сочи и двух рейсов в Москву. Со значительным опозданием в Симферополь прибудет и лайнер из Москвы.

По словам директора по связям с общественностью аэропорта Игоря Лаптева, аэропорт работает по фактической погоде. Причиной изменений в расписании стал туман.

Ранее из-за плохой видимости приостановила работу Керченская паромная переправа.

Симферополь, Галия Шакирова

Симферополь. Другие новости 06.02.17

Леонид Грач: Владимиру Путину следует быть осторожнее с оценкой Великой октябрьской революции. Через 10-12 лет нынешний политический курс окончательно угробит Россию. / В Севастополе украли гараж. / «Крымский гостинчик» обернется для жителя Воронежа уголовным делом. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»