Зима все еще здесь: в Крым возвращаются холода

Публикации за 06.02.17

На Крым надвигается очередное похолодание.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», атлантический циклон, принесший на полуостров потепление, скоро отступит, и вновь вернутся морозы. Похолодание ожидается уже с середины недели. «Со среды характер погоды изменится, холодный арктический воздух, который опускается на территорию Крыма с североевропейской территории России, принесет очередное похолодание. Ночные температуры понизятся до -8 градусов, дневные от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. В выходные временами будет идти небольшой снег и похолодает до -10 градусов», – сообщила РИА «Новый День» начальник Гидрометцентра Крыма Татьяна Любецкая.

Помимо прочего, будет дуть северо-восточный ветер со скоростью до 22 метров в секунду.

Отметим, что в минувшие выходные в Крыму столбики термометров поднимались до +13 градусов тепла.

Симферополь, Анастасия Зук

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