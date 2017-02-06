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Крым

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Публикации за 06.02.17

Осетринки захотелось: в Азовском море поймали браконьеров

Осетринки захотелось: в Азовском море поймали браконьеров

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым на побережье Азовского моря задержали браконьеров, занимавшихся выловом пиленгаса и осетра, занесённого в Красную Книгу России.

Как передаёт корреспондент агентства «Новый День», в районе Арабатского залива было обнаружены легковое транспортное средство и резиновая лодка. Прибывший на место наряд полиции составил протокол, лодку изъяли, а рыбу выпустили на волю.

Решается вопрос о возбуждении уголовного за незаконную добычу особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов. Браконьерам грозит штраф в размере до 1 миллиона рублей, либо лишение свободы сроком до трёх лет.

Ранее стало известно, что в прибрежной зоне акватории Азовского моря в Приморско-Ахтарске 27-летний местный житель незаконно выловил десять полутораметровых пиленгасов. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.

Симферополь, Галия Шакирова

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