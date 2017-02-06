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Крым

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Публикации за 06.02.17

В Крыму снизили надбавки на лекарства

В Крыму снизили надбавки на лекарства

В Крыму немного подешевели лекарства – за счет снижения фактических средних надбавок на медикаменты из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Как передает корреспондент РИА , за последний месяц средняя надбавка по ценовой группе до 50 рублей составляет 21%, что на 0,43% ниже показателя прошлого месяца; по ценовой группе от 50 до 500 рублей – 19% (на 0,32% меньше, чем при мониторинге за декабрь 2016 года); по ценовой группе от 500 рублей – 15%– на 0,62% меньше уровня прошлого месяца.

Разброс цен остается значительным, отмечают в Госкомитете по ценам и тарифам РК: таблетки отечественного лизиноприла можно купить за 70 руб, а можно – за 48, немецкий йодомарин – от 131 до 223 руб.

Информацию для мониторинга предоставили 39 крымских аптечных организаций.

Симферополь, Февраль, Ольга Картошина

Симферополь, Февраль. Другие новости 06.02.17

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