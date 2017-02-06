Жильцы общежития в Симферополе по вине подрядчика месяц зимовали без крыши

Публикации за 06.02.17

Жители одного из симферопольских общежитий по улице Металлистов по вине подрядчика почти месяц зимовали в здании без крыши.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на время ремонта в здании рабочие сняли крышу, и проникнувшие внутрь обильные осадки привели к появлению в доме трещин и сырости, а в одной из квартир даже частично обвалился потолок.

После того как в ситуацию вмешались общественники, рабочие перекрыли крышу, но итогом ремонта жители общежития все равно остались недовольны.

Среди главных претензий: при ремонте были использованы неновые материалы, шпаклевка и покраска выполнены не в полном объеме, не установлены перила на кровле, а от несущих стен дома стали отваливаться кирпичи. Переносились и сроки окончания ремонта – с конца декабря 2016 года на конец января 2017 года. Однако в администрации Симферополя считают, что «проведенные работы в целом сходятся с запланированными объемами согласно сметной документации».

Теперь качество ремонта оценят в прокуратуре, проведя соответствующую проверку, на основании которой и будут сделаны выводы о работе подрядчика.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 06.02.17

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