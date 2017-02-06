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Крым

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Публикации за 06.02.17

Главу Симферополя поместили на «доску позора» (ФОТО)

Главу Симферополя поместили на «доску позора» (ФОТО)

В Симферополе активист Илья Большедворов провел пикет «Украденный Симферополь. Доска позора».

Как передает корреспондент РИА , активист вышел на одну из центральных улиц крымской столицы с призывом отправить главу администрации Геннадия Бахарева в отставку. Свои требования Большедворов пояснил плохой работой сити-менеджера. С плакатом «Украденный Симферополь. Доска позора» мужчина простоял не более 15 минут – сотрудники правоохранительных органов доставили его в отдел полиции.

Новый День: Главу Симферополя поместили на ''доску позора'' (ФОТО)

«Когда стали подходить люди, полиция испугалась, что соберется толпа, и нас доставили в отдел Центральный», – написал на своей странице в Фейсбуке активист. По его словам, за время проведения одиночного пикета прохожие всячески выражали поддержку его акции, жаловались на бездействие властей: «Второй месяц как развалилась квартира над нами. Вот я ношу пакет документов, и добиться мы ничего не можем. До сегодняшнего дня над нами висит глыба, которая угрожает жизни нашей», – заявила одна из прохожих. Судя по ее словам, городские чиновники, несмотря на поручение главы Крыма Сергея Аксенова, так и не решили проблему жителей, разрушившейся в январе двухэтажки.

Как сообщал РИА , обрушение одной из стен и части крыши двухэтажного дома в центре Симферополя произошло в начале этого года. Представителям администрации города было рекомендовано до 27 января принять меры по предупреждению последующих обрушений, в том числе временно расселить жителей дома. Между тем, намеченные сроки были сорваны, а людей никто не расселял. На одном из совещаний Аксенов поручил столичной администрации в сжатые сроки решить проблему жильцов аварийного дома, но, по словам горожан, госслужащие решили: в очередной раз не спешить.

Симферополь, Анастасия Зук

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