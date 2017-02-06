На ялтинскую улицу сошел очередной оползень / Движение перекрыто, маршрутки пустили в объезд

Публикации за 06.02.17

Улицу Дражинского в Ялте завалило грунтом – сошёл очередной оползень. Обошлось без жертв.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», улица Дражинского идет вдоль моря, над пляжами – от Массандровского до пляжа гостиницы «Ялта-Интурист». Сейчас дорога закрыта, специалисты оценивают ситуацию и отрабатывают пути её разрешения.

Прежде всего, своё заключение о сложившейся ситуации должны дать специалисты Противооползневого управления. При условии их положительного заключения хотя бы одну полосу дороги откроют уже в ближайшее время.

Маршрутные такси №29 и 29а решили не отменять, а изменить схему их движения. По словам специалистов, причинами активизации оползней чаще всего являются неумеренное строительство, вырубка деревьев и виноградников, а также обильные осадки.

Симферополь, Февраль, Ольга Картошина

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