От провокаций до ареста: Одесский суд «заключил под стражу» буровые вышки Крыма

Публикации за 06.02.17

Украинские власти наложили «виртуальный» арест на буровые установки «Черноморнефтегаза», расположенные недалеко от Крыма.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», решение о заочном аресте принял Приморский районный суд Одессы по ходатайству полиции.

Примечательно, что стоимость установок сотрудники украинской полиции определяли без привлечения экспертов, лишь проведя банальный мониторинг в Интернете. Таким образом правоохранители считают, что по состоянию на 2011 год сооружения стоили около 800 млн долларов.

Как сообщают украинские СМИ, в постановлении суда идет речь об установках «Сиваш», «Таврида», В-319 «Украина» («Независимость») и В-312 «Петр Годованец».

Как уже сообщал «Новый День», установки неоднократно становились объектом провокаций со стороны украинских властей, которые считают, что сооружения по каким-то причинам принадлежат незалежной.

Одним из недавних подобных случаев стал опасно низкий полет украинского самолета Ан-24 над установками «Таврида» и «Крым-1», во время которого сотруднику охраны пришлось подать световые сигналы из «сигнального» пистолета во избежание столкновения с платформой. Предпринятые меры безопасности официальный Киев предпочел подать как «обстрел самолета».

Симферополь, Леонид Маковецкий

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