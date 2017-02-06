NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Крым

■■■■■■■■■

,

Публикации за 06.02.17

От провокаций до ареста: Одесский суд «заключил под стражу» буровые вышки Крыма

От провокаций до ареста: Одесский суд «заключил под стражу» буровые вышки Крыма

Украинские власти наложили «виртуальный» арест на буровые установки «Черноморнефтегаза», расположенные недалеко от Крыма.

Как передает корреспондент РИА , решение о заочном аресте принял Приморский районный суд Одессы по ходатайству полиции.

Примечательно, что стоимость установок сотрудники украинской полиции определяли без привлечения экспертов, лишь проведя банальный мониторинг в Интернете. Таким образом правоохранители считают, что по состоянию на 2011 год сооружения стоили около 800 млн долларов.

Как сообщают украинские СМИ, в постановлении суда идет речь об установках «Сиваш», «Таврида», В-319 «Украина» («Независимость») и В-312 «Петр Годованец».

Как уже сообщал , установки неоднократно становились объектом провокаций со стороны украинских властей, которые считают, что сооружения по каким-то причинам принадлежат незалежной.

Одним из недавних подобных случаев стал опасно низкий полет украинского самолета Ан-24 над установками «Таврида» и «Крым-1», во время которого сотруднику охраны пришлось подать световые сигналы из «сигнального» пистолета во избежание столкновения с платформой. Предпринятые меры безопасности официальный Киев предпочел подать как «обстрел самолета».

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 06.02.17

На ялтинскую улицу сошел очередной оползень. Движение перекрыто, маршрутки пустили в объезд. / Главу Симферополя поместили на «доску позора» (ФОТО). / Керченская паромная переправа может встать на два дня.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Крымская редакция. Телефон: +7 (978) 933-8256.
E-mail: ndnews-rk (енотовидная собака) mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Вакансии
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
MediaMetrics
Новости Мира
Flag Counter