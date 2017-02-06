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Крым

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Публикации за 06.02.17

Бывший зам градоначальника Керчи, подозреваемый во взяточничестве, отправлен в больницу

Бывший зам градоначальника Керчи, подозреваемый во взяточничестве, отправлен в больницу

Экс-заместитель главы администрации Керчи Олег Шевченко, который курировал в городе ЖКХ и в конце прошлого года был пойман с поличным при получении взятки, оказался на больничной койке.

Как передаёт корреспондент агентства «Новый День», бывший чиновник пожаловался на сильные боли в спине и был переведен на дневной стационар керченской больницы №2.

Следователи уточняют, что в медучреждении Олег Шевченко пробудет до улучшения состояния здоровья. При этом в отношении незадачливого взяточника действуют все ограничения, у входа в палату круглосуточно выставлен конвой.

Напомним, бывший чиновник Шевченко и заместитель директора МУП «Керченский комбинат благоустройства» Олег Заморий вымогали взятку у частного предпринимателя в размере 380 тысяч рублей. При получении третьей части от этой суммы Олег Шевченко был арестован сотрудниками ФСБ в собственном кабинете. В настоящее время по решению Керченского городского суда от 23 декабря 2016 года он отбывает двухмесячный срок, который истекает в конце февраля 2017 года. Следствие продолжается.

Керчь, Галия Шакирова

Керчь. Другие новости 06.02.17

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