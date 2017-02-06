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Публикации за 06.02.17

В Евпатории дети с болезнями глаз остались без медицинской помощи

В Евпатории дети с болезнями глаз остались без медицинской помощи

Дети из Евпатории, страдающие заболеваниями глаз, лишились возможности оперативно проходить лечение и реабилитацию. Как передает корреспондент РИА , острая ситуация возникла из-за закрытия детского Центра охраны зрения ГБУЗ РК «Евпаторийская городская больница».

«В Центре полностью прекращена запись детей, и даже при острой боли ребенка не принимают, а отправляют в детскую поликлинику, где на ближайшие месяцы к окулисту талонов нет... Получается, что на сегодняшний день попасть к окулисту на прием нереально, я молчу уже о лечении или реабилитации после операции. Родители вынуждены обращаться в частную клинику или ехать в Симферополь», – цитируют в Общественной палате России коллективное обращение евпаторийцев. При этом обеспокоенные родители акцентируют внимание на том, что «в Центре лечится не только Евпатория, а весь северо-запад Крыма, то есть огромное количество детей с проблемами зрения».

Ранее жители Евпатории обращались в Минздрав Крыма, где их заверили в том, что их дети не останутся без лечения. Чиновники разъяснили, что Центр передан в структуру взрослой городской больницы, намечена реорганизация. Но при этом, как утверждают инициаторы обращения, площади для детского отделения в учреждении не предусматривается.

Разобраться в проблемной ситуации, грозящей оставить детей без медпомощи, в ОП РФ попросили главу Крыма Сергея Аксенова.

Евпатория, Леонид Маковецкий

Евпатория. Другие новости 06.02.17

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