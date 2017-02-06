Между Таманью и Керчью будет ходить туристический катер

Публикации за 06.02.17

Между Керчью и Таманью возобновится пассажирское морское сообщение.

Как передаёт корреспондент агентства «Новый день», две тысячи жителей станицы Тамани и других населённых пунктов подписали письмо о необходимости вознобновить маршрут.

В настоящее время чиновники Темрюкского района Краснодарского края и Керчи активно обсуждают этот вопрос, создана рабочая группа.

Уже разработан инвестиционный проект. Его стоимость – 50 миллионов рублей.

Предполагается, что линию будут обслуживать три судна вместимостью до 150 человек.

Маршрут ориентировочно будет проложен от причала яхт-клуба «Арго» в Тамани вдоль моста между Кубанью и Крымом к причалу в городе Керчи.

Сообщение будет действовать с мая по октябрь, в разгар курортного сезона, и поможет разгрузить Керченскую паромную переправу. Напомним, что в предыдущем туристическом сезоне она работала на пределе своих возможностей и несколько раз ставила рекорды по перевозке пассажиров.

Если в 2015 году максимальное количество пассажиров, которые за сутки перевезли паромы через пролив, составило 35,6 тыс человека, то в 2016-м эта цифра выросла до 50 тысяч пассажиров. А 31 июля прошлого года услугами переправы воспользовались 51,5 тысячи человек.

Как сообщает пресс-служба администрации Темрюкского района Краснодарского края,

реализация проекта морской пассажирской линии «станица Тамань – город-герой Керчь» находится на контроле управления развития портов Федерального агентства морского и речного транспорта. В настоящее время идёт поиск источников финансирования.

Керчь, Галия Шакирова

Керчь. Другие новости 06.02.17

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