07 января ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

Публикации за 07.02.17

07.02.2017, вторник

* 08:00 Севастополь – Аппаратное совещание вице-губернатора Вячеслава Гладкова с департаментом общественных коммуникаций Севастополя (ул. Ленина, 2)

* 11:00 Севастополь – Круглый стол на тему: «Стратегия противодействия эпидемии ВИЧ в городе Севастополь: участие гражданского общества» (городская инфекционная больница, ул. Коммунистическая, 40)

* 11:00 Севастополь – Круглый стол на тему: «Развитие общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства в городе Севастополе» (большой зал, ул. Ленина, 2)

* 11:00 Белогорск – Выездное заседание Совета министров Крыма (зал заседаний администрации Белогорского района, ул. Мира, 1)

* 14:00 Севастополь – Заседание постоянной комиссии по законодательству, обеспечению эффективности власти, общественному контролю и местному самоуправлению Законодательного собрания Севастополя (каб. 25, ул. Ленина, 3)

* 14:00 Симферополь – Творческая встреча с заслуженным художником Узбекистана Али Бекировым в рамках выставки «Традиционные ремесла Крыма» (Крымско-татарский музей культурно-исторического наследия, ул. Чехова, 17)

* 14:00 Симферополь – Телемост эколого-просветительского проекта «Будем жить ЭКОлогично» в рамках Года экологии (Крымская республиканская универсальная научная библиотека им. И. Я. Франко, ул. Набережная им. 60-летия СССР, 29а)

* 16:00 Феодосия – Заседание внеочередной сессии Феодосийского городского совета (зал заседаний, ул. Земская, 4)

* 16:00 Севастополь – Встреча с активом ветеранских организаций (большой зал, ул. Ленина, 2)

Крым. Другие новости 06.02.17

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