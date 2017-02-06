Каждый второй крымчанин регулярно опаздывает на работу / Лидируют чиновники

Публикации за 06.02.17

Более трети работающих жителей Крыма (36%) опаздывают на работу, по крайней мере, раз в неделю.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», служба исследований HeadHunter провела опрос сотрудников компаний РК и выяснила, что среди опаздывающих 3% делают это ежедневно, а еще 15% – несколько раз в неделю. В то же время, 31% респондентов утверждают, что никогда не опаздывают к началу рабочего дня. Для сравнения, в соседнем Краснодарском крае так ответили более половины сотрудников.

Никогда не опаздывают на работу две трети представителей добывающей сферы и почти столько же (63%) рабочего персонала. А вот 16% работников госсектора и 14% представителей сферы маркетинга, рекламы и PR опаздывают на работу каждый день. Наиболее часто опаздывающими оказались работники сфер IT и искусства (по 19% признались, что опаздывают несколько раз в неделю).

В каждом третьем случае начальство не обращает внимания на опоздания сотрудников, в 29% – ограничивается устными замечаниями. Лишь 9% опоздавших пишут объяснительные и столько же получают штрафы.

Среди причин опозданий лидируют проблемы с транспортом (пробки, час-пик) – из-за них опаздывает на работу половина жителей Крыма. 22% признались, что опаздывают, потому что долго не могут проснуться и 12% – потому что не могут быстро собраться. 12% опаздывают из-за различных домашних дел и забот.

Симферополь, Февраль, Ольга Картошина

Симферополь, Февраль. Другие новости 06.02.17

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