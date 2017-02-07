В Симферополе коммунальщики не справляются с мусором: 40% мусоровозов вышли из строя

Публикации за 07.02.17

В Симферополе вновь столкнулись с проблемой несвоевременного вывоза мусора. По словам руководителя столичного жилкомунхоза Андрея Дёмина, коммунальщикам не хватает техники.

Как передаёт корреспондент агентства «Новый День», из 38 машин для вывоза бытовых отходов 15 вышли из строя. Резервной техники нет. Из-за этого с некоторых мусорных площадок ТБО не вывозятся по полдня.

«Имеются сбои, иногда серьезные – до 12 часов», – рассказал Андрей Демин на оперативно-хозяйственном совещании в городской администрации.

По словам руководителя симферопольского жилкомунхоза, сейчас столичным мусоровозам приходится за день проезжать порядка 270 километров вместо 30, так как полигон в Каменке был закрыт в конце прошлого года. Теперь отходы вывозят в Белогорский район. Коммунальщики просто не успевают.

Чиновник сообщил, что компания «ЭкоГрад», которая занимается вывозом мусора в Симферополе, обещает починить мусоровозы до конца текущей недели. На эти цели потребуется почти 5 миллионов рублей.

Ранее глава администрации города Геннадий Бахарев заявлял о том, что для нормальной работы на ходу должны быть 25 единиц спецтехники: мусоровозов, самосвалов и тракторов.

Симферополь, Галия Шакирова

Симферополь. Другие новости 07.02.17

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