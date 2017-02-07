NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Крым

■■■■■■■■■

,

Публикации за 07.02.17

Военные манёвры Порошенко могут привести к потере Мариуполя / Украина перебросила бронетехнику от крымской границы к Донецку

Военные манёвры Порошенко могут привести к потере Мариуполя Украина перебросила бронетехнику от крымской границы к Донецку

Самые боеспособные части украинских вооружённых сил переброшены из Херсонской области в Донбасс.

Как передаёт корреспондент главнокомандующий украинскими войсками Порошенко фактически оголил границу с Крымом и открыл ополченцам путь на Мариуполь.

«Вся группировка, которая базировалась в Чаплынке, Стокопанях, Геническе ушла, оставили один металлом покрашенный», – заявил общественник и волонтёр ЛДНР Геннадий Сивак.

«ВСУ все стянуты на Донбасс», – поделился информацией Сивак.

Однако, в случае наступления, Порошенко оставляет без прикрытия фланги и дорогу на Мариуполь, уверен волонтёр.

Местные жители, опасаясь, что их город станет местом крупномасштабных боевых действий, заранее готовят себе укрытия в подвалах. По мнению общественника, не безосновательно.

«…Мариуполь станет самым большим котлом за всё время боевых действий. Все, кто туда отправляется, – это будущие двухсотые. Вырваться оттуда можно только в море», – цитирует Сивака .

Напомним, что в последние две недели ситуация в зоне конфликта на юго-востоке Украины вновь обострилась. В районе населённых пунктов Авдеевка, Ясиноватая, Макеевка и западных районов Донецка зафиксировано применение артиллерии и минометов.

Накануне миссия ОБСЕ сообщила о том, что к Мариуполю стянута тяжелая артиллерия.

Симферополь, Оксана Мурзина

Симферополь. Другие новости 07.02.17

Прокуратура проверит все оттенки Чёрного моря в Севастополе. / «Нам никто не указ»: в Крыму дорожники ремонтировали лужи на глазах у изумленных членов правительства. / В Симферополе коммунальщики не справляются с мусором: 40% мусоровозов вышли из строя.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Крымская редакция. Телефон: +7 (978) 933-8256.
E-mail: ndnews-rk (енотовидная собака) mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Вакансии
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
MediaMetrics
Новости Мира
Flag Counter