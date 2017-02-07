Военные манёвры Порошенко могут привести к потере Мариуполя / Украина перебросила бронетехнику от крымской границы к Донецку

Публикации за 07.02.17

Самые боеспособные части украинских вооружённых сил переброшены из Херсонской области в Донбасс.

Как передаёт корреспондент «Новый День» главнокомандующий украинскими войсками Порошенко фактически оголил границу с Крымом и открыл ополченцам путь на Мариуполь.

«Вся группировка, которая базировалась в Чаплынке, Стокопанях, Геническе ушла, оставили один металлом покрашенный», – заявил общественник и волонтёр ЛДНР Геннадий Сивак.

«ВСУ все стянуты на Донбасс», – поделился информацией Сивак.

Однако, в случае наступления, Порошенко оставляет без прикрытия фланги и дорогу на Мариуполь, уверен волонтёр.

Местные жители, опасаясь, что их город станет местом крупномасштабных боевых действий, заранее готовят себе укрытия в подвалах. По мнению общественника, не безосновательно.

«…Мариуполь станет самым большим котлом за всё время боевых действий. Все, кто туда отправляется, – это будущие двухсотые. Вырваться оттуда можно только в море», – цитирует Сивака «ПолитНавигатор».

Напомним, что в последние две недели ситуация в зоне конфликта на юго-востоке Украины вновь обострилась. В районе населённых пунктов Авдеевка, Ясиноватая, Макеевка и западных районов Донецка зафиксировано применение артиллерии и минометов.

Накануне миссия ОБСЕ сообщила о том, что к Мариуполю стянута тяжелая артиллерия.

Симферополь, Оксана Мурзина

Симферополь. Другие новости 07.02.17

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