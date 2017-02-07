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Крым

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Публикации за 07.02.17

Белогорский полигон ТБО в Крыму начнет полноценно работать только к лету

Белогорский полигон ТБО в Крыму начнет полноценно работать только к лету

В Крыму, несмотря на острую мусорную проблему, до сих пор нет проекта, позволяющего ввести в эксплуатацию полигон ТБО в Белогорском районе.

Как передает корреспондент РИА , планируется, что окончательно документы будут оформлены через четыре месяца. «Земля под место размещения отходов оформлена должным образом. Эксплуатировать полигон можно, но через четыре месяца, Белогорский карьер будет обязан предоставить необходимые документы и ввести полигон в эксплуатацию, чтобы документы соответствовали законодательству», – сообщил в ходе выездного заседания Совмина республики министр жилищно-коммунального хозяйства Крыма Сергей Карпов.

Помимо проблем с документацией существует и проблема с передвижением мусоровозов, которые ринулись на Белогорский полигон через населенные пункты. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил решить этот вопрос до 15 февраля и разработать альтернативный маршрут. При этом, по словам белогорских чиновников, дорога, ведущая на полигон, настолько «убита», что «грузовики остаются без колес, а есть и такие ямы, что автобус может перевернуться».

«Дорогу делать все равно надо – минтранс пусть в свою программу включает. Но в данном случае нужно исключить проезд по дорогам населенных пунктов», – заявил Аксенов.

Белогорск, Анастасия Зук

Белогорск. Другие новости 07.02.17

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