Белогорский полигон ТБО в Крыму начнет полноценно работать только к лету

Публикации за 07.02.17

В Крыму, несмотря на острую мусорную проблему, до сих пор нет проекта, позволяющего ввести в эксплуатацию полигон ТБО в Белогорском районе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», планируется, что окончательно документы будут оформлены через четыре месяца. «Земля под место размещения отходов оформлена должным образом. Эксплуатировать полигон можно, но через четыре месяца, Белогорский карьер будет обязан предоставить необходимые документы и ввести полигон в эксплуатацию, чтобы документы соответствовали законодательству», – сообщил в ходе выездного заседания Совмина республики министр жилищно-коммунального хозяйства Крыма Сергей Карпов.

Помимо проблем с документацией существует и проблема с передвижением мусоровозов, которые ринулись на Белогорский полигон через населенные пункты. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил решить этот вопрос до 15 февраля и разработать альтернативный маршрут. При этом, по словам белогорских чиновников, дорога, ведущая на полигон, настолько «убита», что «грузовики остаются без колес, а есть и такие ямы, что автобус может перевернуться».

«Дорогу делать все равно надо – минтранс пусть в свою программу включает. Но в данном случае нужно исключить проезд по дорогам населенных пунктов», – заявил Аксенов.

Белогорск, Анастасия Зук

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